Look des Tages Céline Dion extravagant in Hellblau

Bei der Premiere von Disneys "Beauty and the Beast" am Donnerstag in Los Angeles stahl Céline Dion ("My Heart Will Go On" ) allen die Show. Sie wählte für den roten Teppich eine hellblaue, bodenlange Robe von Christian Siriano im Mermaid-Stil. Das Kleid mit Turtleneck und langen Ärmeln lag eng an und betonte die tolle Figur der 48-Jährigen. Besonderer Eyecatcher war eine extragroße Schleife, die auf der rechten Schulter drapiert war und in eleganten Wellen über das Oberteil der Robe fiel.