Look des Tages Blanca Blanco im Cocktailkleid

21. Spieltag Das wird am Samstag wichtig in der Fußball-Bundesliga

Drei Topmannschaften bekommen es mit Abstiegskandidaten zu tun. Am Abend steht ein Kampf um die Champions-League-Plätze an. Vorher gibt es am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga in Wolfsburg ein brisantes Debüt und ein Wiedersehen.