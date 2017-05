Look des Tages Blake Lively in Neongelb

Blake Lively (29, "Green Lantern" ) war nicht nur in der Serie "Gossip Girl" eine wahre Stilikone - auch privat zeigt sie sich immer von ihrer besten Seite. So erschien sie zu einer Gala in New York City in einem neongelben Kleid von Designer Oscar de la Renta und zog damit alle Blicke auf sich. Das Dress versprühte nicht nur wegen seiner auffälligen Farbe Sommergefühle - auch der Schnitt war sehr sexy. Schulterfrei und mit hohem Beinschlitz zeigte Lively ihren braun gebrannten Teint und durchtrainierten Body. (Ihnen gefällt der Style von Blake Lively? Bestellen Sie hier ebenfalls ein Kleid in Neongelb)