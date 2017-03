Look des Tages Bella Hadid zeigt sich im schicken Rolli

Rollkragenpullover sind langweilig? Nicht unbedingt! Wie stylisch der Rolli-Look aussehen kann, hat Model Bella Hadid (20) am Montagabend in Paris bewiesen. Zu einer Cocktailparty erschien sie in einem ultra-schicken cremefarbenen Ensemble, bestehend aus einem kuscheligen Rollkragen-Pullover und einer knöchellangen, schmal geschnittenen Hose. Besonderer Hingucker war aber ihre cremefarbene Wolljacke im Military-Stil mit doppelreihiger Knopfleiste und breitem Revers.