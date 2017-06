Look des Tages Barbara Schöneberger setzt bunte Akzente

Barbara Schöneberger (43, "Hanni & Nanni 2" ) zeigte sich bei der gestrigen Verleihung des Webvideopreises 2017 in Düsseldorf von ihrer sommerlichen Seite. Sie erschien in einem bunten Cocktailkleid, bei dem das asymmetrische Oberteil - nur ein Träger - in blauem Stoff gehalten war. Der weitschwingende, korallfarbene Rockteil reichte bis zur Wade. Ein weiterer Farbtupfer waren die spitzen Lackpumps in frischem Mintgrün. Der farbenfrohe Mix passte perfekt zu ihrer sonnengebräunten Haut. (Sommerliche Kleider in Korall mit weit schwingendem Rock finden Sie bei Amazon)