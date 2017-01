Look des Tages "Art of Elysium"-Gala: Amber Heards glänzender Auftritt

Amber Heard (30, "The Danish Girl") hat ein Händchen für Mode - wie sie am Wochenende bei der "Art of Elysium"-Gala zu Ehren von Stevie Wonder wieder einmal unter Beweis stellte. Die Schauspielerin erschien in einem eleganten, trägerlosen Kleid, das mit zahlreichen rötlichen Pailletten besetzt war. Die enganliegende Couture-Kreation von Designer J. Mendel setzte die schmale Figur der 30-Jährigen perfekt in Szene.