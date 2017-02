Look des Tages Anya Taylor-Joy in himmelblauem Plissee

Anya Taylor-Joy (20, "The Witch" ) wählte für die British Acadamy Film Awards in der Royal Albert Hall einen ganz besonderen Look. Sie trug ein himmelblaues Volantkleid aus leicht transparentem Plissee-Tüll, der von der Taille abwärts in drei weich fallenden Stufen bis zum Boden reichte. Roséfarbene Abnäher an den unteren Stoff-Enden verliehen dem Kleid eine verspielte Note. Im gleichen Stil waren auch die Ärmel der Robe gehalten, die elegant die Oberarme der Schauspielerin bedeckten. Das Oberteil mit engem Halsausschnitt war ein besonderer Hingucker: Es bestand aus unzähligen Pailletten und glitzernden Steinen, mittig war ein Tigerkopf aufgestickt.