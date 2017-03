Look des Tages Anne Heche im schwarzen Minikleid

Löwen gegen St. Pauli Ultra-Rückkehr: "Schluss mit Miete an den Feind!"

Der TSV 1860 konnte am Samstag im Heimspiel gegen den FC St. Pauli wieder auf die Unterstützung seiner Ultras bauen. Die bereits in den Auswärtsspielen aktive neuformierte Gruppierung "Münchner Löwen" kehrte nun auch in der Arena in die Nordkurve zurück - inklusive einer klaren Botschaft.