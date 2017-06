Look des Tages Annabelle Wallis als Goldmarie

Da bekam bestimmt auch Tom Cruise (54) große Augen: Annabelle Wallis (32, "Annabelle" ), sein Co-Star im Kino-Blockbuster "Die Mumie", sah bei der New Yorker Premiere des Films einfach zu gut aus. Die 32-Jährige erschien in einer goldenen Abendrobe, die bis zum Boden reichte und in einer Mini-Schleppe auslief. Der mit tausend glitzernden Pailletten bestickte Stoff war aber nicht der einzige Hingucker, denn on top punktete das Kleid mit einem sehr tiefen Ausschnitt. (Sie wollen einen goldenen Auftritt hinlegen? Ein Kleid im Stil von Annabelle Wallis können Sie hier bei Amazon Fashion bestellen.)