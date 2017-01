Look des Tages Angela Sarafyan im roten Jumpsuit

Im Zuge der baldigen Verleihung der "Screen Actors Guild Awards" zeigte sich Angela Sarafyan (33) in einem dunkelroten, langärmligen Jumpsuit, der an ein schickes Business-Outfit erinnerte. Der Einteiler lag eng an und besaß zudem einen tiefen V-Ausschnitt, was für einen sexy Touch sorgte. Die Naht auf Höhe der Taille setzte die Beine des "Westworld"-Stars toll in Szene und verlängerte diese optisch.