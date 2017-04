Look des Tages Alexis Bledel glitzert kunterbunt

Was für ein farbenfroher und doch eleganter Auftritt von Alexis Bledel (35, "Gilmore Girls" )! Bei der Premiere von "The Handmaid's Tale" in Hollywood bewies die Schauspielerin, dass bunt nicht gleich verspielt sein muss. Sie trug ein wadenlanges Tubekleid in Schwarz, das mit unzähligen kleinen, bunten Pailletten versehen war. So schien das Kleid zwar schlicht, bei genauerem Hinsehen aber trotzdem modern und feminin. Das Neckholder-Dekolleté betonte die schlanke Schulterpartie der Schauspielerin.