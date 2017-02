Look des Tages Aimee Teegarden in einem Traum von Rot

Aimee Teegarden (27, "Scream 4" ) hat bei der Premiere des Films "Rings" in Los Angeles mit ihrem roten, transparenten Kleid einen Red Carpet würdigen Auftritt hingelegt. Die Robe war in Spitze und mit einem weißen Unterrock vernäht. An den Trägern und am Ende des Kleids war es im Zickzack-Muster geschnitten.