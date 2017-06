Look des Tages Adriana Lima: So heiß ist Weiß

Weiß ist langweilig? Von wegen! "Victoria's Secret"-Engel Adriana Lima (35) bewies bei den CFDA Fashion Awards in New York nun das Gegenteil. In einem komplett weißen Seiden-Overall legte sie einen atemberaubenden Auftritt hin. Ihr Geheimnis: Sie hielt den ganzen Look so schlicht wie möglich. Die langen Haare waren glatt nach hinten gestylt und beim Make-up verzichtete sie auf auffällige Farben. (Bei Amazon Fashion finden Sie eine große Auswahl an weißen Jumpsuits)