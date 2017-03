Queen Elizabeth II. - Seit Jahrzehnten ein Fels in der Brandung

Nicht planbar ist die Schockstarre, in die das Land im Todesfall fallen dürfte. Denn die Briten lieben ihre Königin über alles. Sie führt das Land seit Jahrzehnten wie ein Fels in der Brandung durch alle Höhen und Tiefen und gibt vielen auch in den Brexit-Wirren Halt. Nur einmal fiel sie in Ungnade beim Volk, als sie beim Unfalltod ihrer Ex-Schwiegertochter Diana zunächst einfach schwieg. Und wie geht es derzeit der Königin? Sie ist rüstig und bewältigt - stets in auffälligen Farben gekleidet und mit Handtasche am Arm - winkend und lächelnd noch immer ein ziemlich strammes Programm. Dabei wird sie oft von ihrem 95-jährigen Philip begleitet, den sie selbst als ihren großen Halt bezeichnet. Als das Paar am vergangenen Weihnachtsfest schwer erkältet war, sorgte sich das ganze Land.

Etwas kürzer treten will die Königin aber schon und hatte zum Jahreswechsel einige Ehrenämter abgegeben - von mehreren Hundert. Nummer 1 als Thronfolger ist Prinz Charles. Auch seine Krönung ist längst bis ins letzte Detail vorbereitet. Er ist inzwischen 68 Jahre alt und geduldet sich schon lange. Viele vermuten, dass es dem Menschenrechtler, Biobauern und Klimaschützer nicht so einfach wie seiner Mutter fallen wird, als Staatsoberhaupt mit seinen persönlichen Ansichten hinterm Berg zu halten. Spannend dürfte auch werden, ob Camilla als die Frau an seiner Seite wirklich vom Volk anerkannt wird. Denn mit ihr betrog er seine Frau, Prinzessin Diana.

Prinz William übernimmt weitere royale Pflichten

Viele Briten würden lieber seinen Sohn Prinz William als Nachfolger auf dem Thron sehen. Er wird im Sommer mit seiner Frau Kate und den beiden Kindern ganz nach London ziehen, auch um seine betagten Großmutter bei ihren royalen Pflichten etwas zu entlasten. Wie mühsam das Leben schon als Thronfolger Nummer 2 ist, hat William erst kürzlich zu spüren bekommen: Wegen eines Kurzurlaubs in der Schweiz mit ausgelassener Après-Ski-Feier stellten einige britische Medien den 34-Jährigen als ungeeignet für den Thron dar. Auch bei seinem offiziellen Besuch mit Kate bis vergangenen Samstagabend in Paris, der Stadt der Liebe, wurde jede Mimik des Paares gedeutet. Klar ist: Sollte die Queen einmal sterben, wird ihr Nachfolger ein sehr schweres Erbe anzutreten haben. Aber noch ist es nicht so weit.

Was die Königin wohl derzeit fühlt, wenn sie von all den Vorbereitungen ihrer eigenen Beerdigung hört, liest oder von Vertrauten dazu befragt wird?