Lokführer schlägt zu In falsche S-Bahn gestiegen - Mann zieht Notbremse

Freising - Ein 19-Jähriger musste nach einem Streit am Montagabend mit einer heftig blutenden Platzwunde am Kopf in eine Klinik eingeliefert werden. Der junge Mann, der aus Afghanistan stammt und in einer Flüchtlingsunterkunft in Moosburg lebt, hatte kurz zuvor in einer S1 auf Höhe der Haltestelle Pulling (Freising) die Notbremse gezogen. Als Grund gab er gegenüber der Bundespolizei an, er sei in die falsche S-Bahn gestiegen.