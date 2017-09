Lohnt sich das Einschalten? So wird der Schweizer "Tatort: Zwei Leben"

Die Ermittlungen werden jedoch vor allem in der ersten Hälfte des Films eher beiläufig abgewickelt, zu sehr beschäftigt das Schicksal des Busfahrers. Da dieser Erzählstrang jedoch weitaus spannender ist als der Mordfall sei das verziehen. Das Leiden des Busfahrers, der früher als Lokführer gearbeitet hatte und damit bereits dreimal einen Suizid miterleben musste - übrigens genau die Zahl an Menschen, die ein Lokführer laut Statistik in seiner Karriere unfreiwillig überfährt - geht an die Nieren.

Der Fall selbst kommt damit nur schleppend in die Gänge und scheint ungelenk um Gislers Geschichte herumkonstruiert worden zu sein. Erst am Ende nimmt auch dieser Handlungsstrang an Fahrt auf.

Lohnt sich das Einschalten?

Ja, denn was dem Kriminalfall an Spannung und Eindringlichkeit fehlt macht die Dekonstruktion eines traumatisierten Mannes wett. Am Ende finden sich beide Handlungen in einem Finale zusammen, das zwar niemanden überraschen dürfte, aber den Film zu einem stimmigen Ende bringt.