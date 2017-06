München - Eine der wenigen wirklichen Konstanten beim TSV 1860 München bleibt auch weiterhin dem Verein treu: Löwenstüberl-Wirtin Christl Estermann ist auch in Zukunft Pächterin und Wirtin der Wirtschaft neben dem Haupt-Trainingsplatz an der Grünwalder Straße. "Ich habe meine Kündigung zurückgezogen", bestätigte Estermann der AZ am Freitag am Telefon. Allerdings, so die 73-Jährige, will sie "erstmal nur vorerst" wieder hinter dem Tresen stehen.