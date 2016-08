Auch die Löwen sollen Medienberichten zufolge Interesse am US-Amerikaner Miazga signalisiert haben, zumindest, um den begabten Innenverteidiger auszuleihen. Die Chancen stünden dennoch wohl sehr gering: Erstens, endet die Wechselperiode in Deutschland bereits um 18 Uhr Ortszeit. Zweitens, soll Chelsea dem Bericht zufolge zwei Angebote aus der Premier League für den 21-Jährigen vorliegen haben. Deswegen wäre ein Deal mit dem TSV 1860 wohl unwahrscheinlich.

Unklar ist bis zur Stunde, ob sich heute auf dieser Position bei den Sechzgern noch was tut. Sportchef Thomas Eichin wird am Nachmittag eine Presserunde zur Transferbilanz der Löwen in diesem Sommer geben. Es ist wohl kaum davon auszugehen, dass dann bis zum frühen Abend noch was passiert.