1860-Trainer Kosta Runjaic wollte am Freitagvormittag ein Geheimtraining abgehalten, obwohl ursprünglich eine öffentliche Trainingseinheit angedacht war - gut 50 Fans schienen vergeblich an die Grünwalder Straße gekommen zu sein. Nach einigen Beschwerden wütender Anhänger wurde das Training schließlich wie geplant abgehalten.

München - Spontaneität hat durchaus ihre Vorteile. Das dachte sich wohl auch Trainer Kosta Runjaic, der für Freitag kurzerhand ein Geheimtraining anordnete. Noch am Morgen vor der für 10 Uhr angesetzten Einheit war allerdings ein öffentliches Training geplant. Der 1860-Coach wollte wohl schon drei Tage vor dem Auswärts-Auftritt seiner Elf am vierten Spieltag beim 1.FC Nürnberg am Montag (20.15 Uhr, im AZ-Liveticker) taktische Feinheiten einüben und sich auf bei der Wahl des Personals nicht in die Karten schauen lassen.