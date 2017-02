Löwen-Stimmen Erste Pereira-Pleite: "Kann noch nicht alles passen"

Adlung über die Causa Aigner: “Der Druck, der auf ihn lastet, war ihm zu groß. Die Erwartungshaltung hat Aiges erdrückt. Stefan ist ein wichtiger Spieler, jeder guckt auf ihn. Es war seine Entscheidung, als Kapitän zurücktreten. Wenn er aktuell dafür nicht in der Lage ist, muss man dies akzeptieren. Vielleicht macht sich Aiges zu viel Druck, der natürlich auch von Außen kommt. Man muss es dem Jungen verzeihen, er kann nicht alles bei 1860 machen", wird Adlung von der blauen24 zitiert.

Vitor Pereira zieht den Vergleich zum Spiel gegen Fürth vergangene Woche: "Letzte Woche haben wir glücklich gewonnen. Diesmal haben wir besser gespielt und nichts mitgenommen. So ist Fußball", sagte der Trainer auf der Vereinshomepage.

Seine Analyse der Partie in Bielefeld: "Wir haben uns gegen eine körperliche und gut organisierte Mannschaft schwergetan. Besonders mit den zweiten Bällen hatten wir unsere Probleme. So sind auch die Tore gefallen."

Über den Rücktritt von Stefan Aigner sagte Pereira: "Wenn der Kapitän nicht mehr Kapitän sein will, dann muss ich einen neuen bestimmen - ganz einfach", so der Trainer bei Sport 1.

Torschütze Christian Gytkjaer: Wir haben gut gespielt, aber waren vor allem in der ersten Halbzeit in einigen Situationen zu hektisch und haben viele Bälle verloren", so der Neuling bei tsv1860.de. "Man konnte im Spiel eine Entwicklung sehen. Ich denke, wir können uns in den nächsten Wochen weiter steigern."

Torhüter Stefan Ortega sagte nach der Prtaie gegen seinen Ex-Klub: "Natürlich macht es nie Spaß, bei einem ehemaligen verein zu verlieren. ich denke, wir sind nach den beiden Gegentoren gut zurückgekommen und hatten das Spiel in der zweiten Halbzwiet im Griff."