Löwen-Trainer Runjaic setzt auf Mugosa

Chefcoach Kosta Runjaic und Kreuzer-Nachfolger Thomas Eichin folgten später. Schnell war klar: Runjaic hat es im Sturm vor allem sein ehemaliger Schützling aus gemeinsamen Tagen beim 1. FC Kaiserslautern angetan: Stefan Mugosa. 81 Minuten durfte der Montenegriner in zwei der vier Pflichtspiele bisher ran, ohne dass der 24-Jährige dabei ein Tor schoss. Dennoch ist er offenbar erster Back-up hinter Ivica Olic, dem Runjaic bedingungslos vertraut. Doch: auch der 36-jährige Kroate blieb bislang in der 2. Liga und dem DFB-Pokal ohne Tor – in 349 Einsatz-Minuten. Den Abschlüssen des früheren Bayern-Stars fehlt es bisher an der letzten Konsequenz. Mölders indes fehlte beim Auswärtsspiel am Wochenende erkrankt, unter der Woche saß er im Pokal ebenfalls gegen den KSC nur auf der Bank. Davor spielte er nur 20 Minuten in Fürth und elf Minuten gegen Arminia Bielefeld.

Hat Mölders etwa eine Schaffenskrise? Und, wenn ja: Wie kommt er aus dieser wieder raus? „Wenn jemand wiederholt krank ist, hat nichts mit mangelndem Vertrauen vonseiten des Trainers zu tun“, erklärt Zweitliga-Experte Peter Neururer im Gespräch mit der AZ und relativiert: „Wenn einer die komplette Vorbereitung nicht voll durchziehen konnte, hat er automatisch Defizite.“ Neururer verweist darauf, als Mölders wohl wegen eines Infektes mehrere Tage nicht trainieren konnte. Auch bei Olic analysiert der einstige Bundesliga-Trainer nüchtern: „Ivica Olic ist ein wertvoller Spieler für jede Mannschaft, aber er hat über ein Jahr lang keine Spielpraxis gehabt. Der braucht Zeit, um wieder reinzukommen.“

Mugosa dagegen habe von seinen Bewegungsabläufen her gute Anlagen, meint der 61-Jährige, „aber nur mit Talent kommt er nicht aus seiner Problematik raus“. Neururer glaubt derweil fest an die Rückkehr eines treffsicheren Mölders. Die Länderspielpause käme gerade recht. „Er kann seine Stärke nur ausspielen, wenn er die körperliche Fitness dafür hat“, sagt er. Mölders sei ein Stürmer, der sich sehr gut bewege und für die Mannschaft viel arbeite, aber eben seine Fitness brauche, erklärt er, „weil er ansonsten der Mannschaft nicht viel hilft. Er wird diese Fitness aber in den nächsten zwei Wochen wieder bekommen“. Dann dürfte er folglich wieder mehr Einsatzzeiten haben, und wer weiß, vielleicht auch wieder fleißiger auf Facebook posten – bestenfalls zu seinem ersten Saisontor.