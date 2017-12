...die Nachfolge: "Das stimmen die Gesellschafter untereinander ab und geben es dann gemeinsam bekannt. Es wird eine Lösung geben, die für den TSV 1860 München in seiner aktuellen Situation die richtige ist."

...den bisherigen Finanz-Leiter Michael Scharold: "Herr Scharold ist fachlich ein guter Mann. Personalangelegenheiten werden zwischen den Gesellschaftern und in den zuständigen Gremien besprochen. Mehr kann ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sagen."

...Fausers Verpflichtung per 50+1-Regel: "Unser Mitgesellschafter befand sich zu diesem Zeitpunkt selbst in einer verfahrenen Situation. Es gab unterschiedliche Vorstellungen zwischen den Gesellschaftern hinsichtlich der erforderlichen Qualifikation für diesen Posten und vielleicht anfangs auch ein Missverständnis, was die Mission von Herrn Fauser anbelangt. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, gibt es im Deutschen Fußball verbandsrechtliche Regelungen, um eine bestehende Pattsituation aufzulösen.

..einen erneuten Gebrauch von 50+1: "Dafür sehe ich im Moment keine Notwendigkeit. Viel sinnvoller ist es Einvernehmen herzustellen. "50+1" kann immer nur die letzte Option sein."

...den Austausch mit Hasan Ismaik: "Die Gesellschafter haben noch in diesem Jahr verpflichtende Gremiumssitzungen abzuhalten. Es gibt einige Themen zu besprechen. Mit seinen Beratern und Vertretern stehen wir immer im Kontakt. Ob unser Gesellschafter persönlich teilnehmen wird, kann ich nicht prognostizieren. Das wissen selbst seine engsten Vertrauten nicht."

...seine Hoffnung auf Einvernehmen: "Ich setze auf die Macht des besseren Arguments und dass am Ende die Vernunft siegt. Da bin ich unerschütterlicher Optimist. Ich glaube vor allem, dass ein TSV 1860 München in der Regionalliga nicht das Ziel der Gesellschafter sein kann. Dennoch ist es so gekommen. Das hat Gründe – konzeptionelle hausgemachte Gründe. Darüber müssen wir offen sprechen."

...Sechzigs Abhängigkeit von Ismaik: "Beide Gesellschafter sollten das gemeinsam ändern wollen. Denn diese Unwucht kann dauerhaft auch nicht in Hasan Ismaiks Sinne sein."

