Löwen-Pokalspiel gegen Lotte Sportfreunde-Trainer Atalan: "Wir können jedes Spiel gewinnen"

Erst Bremen, dann Leverkusen. Da müssten doch jetzt auch die "Löwen" von 1860 München zu bändigen sein, oder?

Viele denken, dass wir, nachdem wir den Champions-League-Teilnehmer bezwungen haben, erst Recht gegen einen Zweitligisten gewinnen können. Doch das ist die Gefahr. Dieses Mal wird es schwer sein, zu überraschen. Aber nichtsdestotrotz, auch 1860 München hat in der Hinrunde viele Spiele verloren und wir wissen wieso. Ich glaube, dass sie hoffen, dass wir nicht wissen, wo ihre wunden Punkte sind. Wenn wir es schaffen, sie immer wieder zu piksen, ihre Schwächen vorzuführen, haben wir eine Chance. 1860 München ist der Topfavorit. Wenn alles normal läuft, gewinnen sie. Aber manchmal sind die Sachen eben nicht normal.

Was würde Ihnen persönlich ein Sieg am Mittwoch bedeuten?

Antwort: Natürlich wäre die Freude riesengroß. Aber solche Siege sind nicht alles. Mein schönster Moment mit Lotte war nicht mal das Aufstiegsspiel. Mein schönster Moment war, als wir in meinem ersten Spiel als Trainer in der 93. Minute mit dem Schlusspfiff das 2:1 gemacht haben. Da merkt man, hier entwickelt sich was, darauf kann man aufbauen. Das haben wir dann ja auch gemacht.

ZUR PERSON:

Ismail Atalan (36) hat selbst nie als Profifußballer auf dem Platz gestanden. Nach Stationen bei kleineren Clubs im Münsterland trainiert er seit 2015 die Sportfreunde Lotte. Seither führte er die Mannschaft in die 3. Liga und feierte im DFB-Pokal Erfolge gegen die Erstligisten Bremen und Leverkusen. Atalans Vertrag läuft Ende der Saison aus. Seine Zukunftspläne lässt er bislang offen.