Löwen Leistung nicht gut Sieg gegen Fürth: Gelungener Einstand von Pereira

Geschenk an Fürth

Die 13. Minute: Mauersberger wollte den Ball schlampig auf Ortega zurücklegen. Der Keeper kam rasant aus seinem Tor – und der Ball trudelte an ihm vorbei. Dursun sprintete dazwischen und schob ins leere Tor ein. Was ein Geschenk an Fürth.

Und der frühe Rückschlag für Pereira! Die Sechzger wirkten fortan gehemmt. Nach 29 Minuten kamen die Gäste beinahe zum 2:0. Mit einem schnellen Pass durch die Gasse war die Dreierkette düpiert, der agile Khaley Narey spitzelte den Ball an Ortega, aber auch am langen Pfosten vorbei. Bei Sechzig hieß es lange Leerlauf. Bis Romuald Lacazette einen satten Distanzschuss auspackte, der einen Eckball nach sich zog.

Bei diesem riss und zerrte Stephen Sama so lange am ansonsten schwachen Sebastian Boenisch, so dass Schiedsrichter Sven Jablonski gar nicht mehr anders konnte, als auf den Elfmeterpunkt zu zeigen. Ivica Olic trat an, schoss schwach unten links vom Schützen aus. Torwart Balázs Megyeri war dran, konnte aber nicht abwehren. Die Fans jubelten, Pereira dagegen blieb regungslos stehen. Der 48-Jährige hatte davor wohl zu vieles gesehen, was ihm Sorgen bereiten dürfte.

Nach dem Seitenwechsel dezimierten sich die Franken: Stephen Sama sah Gelb-Rot. Und dann drückten vor allem die Fans aufs Tempo. Beeindruckend. Pereira indes brachte Michael Liendl (57.) für mehr Kreativität, Adlung durfte bei eisigen Temperaturen unter die warme Dusche.

Das galt auch für Levent Aycicek, für ihn kam Daylon Claasen. Plötzlich war Kapitän Stefan Aigner durch, zögerte aber zu lange und scheiterte frei an Megyeri. Der Kapitän leitete auch den nächsten gefährlichen Angriff ein, doch Claasen vertändelte den Ball. Jetzt sollte es Lucas Ribamar (77.) bei seinem Debüt richten. Liendl übernahm es für ihn. Der Österreicher traf platziert unten rechts – und Pereira durfte doch noch jubeln. Patrick Mayer