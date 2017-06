Cassalette verteidigt seinen Kurs

Unterdessen rechtfertigte der ehemalige TSV-Präsident Peter Cassalette, der gleich nach dem Abstieg in der vergangenen Woche von seinem Amt zurückgetreten war, noch einmal sein gutes Verhältnis zu dem umstrittenen Investor. "Der einzige Grund, warum ich von Anfang an den Schulterschluss mit ihm gesucht habe, war: Alle meine Vorgänger sind mit dem Gegenteil gescheitert. Sie haben sich gegen Ismaik gestellt, das hat nicht funktioniert. Ismaik hat in dieser Zeit nicht ausreichend investiert. In meiner Amtszeit hat er dagegen sehr viel investiert", sagte der frühere Löwen-Boss in einem Interview mit dem Münchner Merkur.

Nach einer verweigerten neuerlichen Geldspritze von Ismaik will 1860 München in der Regionalliga Bayern einen Neuanfang starten. Ismaik will sich aber nicht geschlagen geben und pocht weiter auf mehr Einfluss bei dem Traditionsklub.

