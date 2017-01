Lesen Sie auch: Die Löwen im Troia-Test - Gewinner und Verlierer

Außerdem gibt Ismaik bekannt, dass er am Freitag zum Rückrunden-Auftakt selbst in der Allianz Arena sein werde. Für die Löwen (Tabellenplatz 14) geht es gegen den Zwölftplatzierten Greuther Fürth. Zum Schluss seines Statements fordert Ismaik die Fans nochmals auf, zusammenzuhalten und den Verein gemeinsam zu unterstützen. "Als ich zu 1860 gekommen bin, hieß es immer: Dieser Verein steht vor allem auch für seine große Tradition und sein herausragendes Zusammengehörigkeitsgefühl. Ich wünsche mir, dass alle Fans – egal welcher Gruppierung sie angehören – in diesem Jahr an einem Strang ziehen. Was jetzt zählt, ist 1860 Rückendeckung zu geben und nicht seine große Liebe mit Füßen zu treten."

Der letzte Satz der Botschaft wirkt fast schon pathetisch. "Für mich ist 1860 kein Spekulationsobjekt, sondern mittlerweile ein wichtiger Teil meines Lebens geworden." Ob diese Nachricht die Löwen-Fans vollends zufriedenstellen und beruhigen wird, sei erstmal dahingestellt. Drei Punkte zum Rückrunden-Auftakt würden allerdings zeigen, dass es für die Löwen in die richtige Richtung geht.