Löwen-Investor im AZ-Interview Ismaik: "Pereira ist ein Glücksfall für 1860"

"Ich war für viele das Phantom aus der Wüste"

Welche Strategie verfolgen Sie hinsichtlich der Aufstiegspläne, und ist Pereiras Zeit dafür nicht zu knapp bemessen, wenn er das schon innerhalb seiner Vertragslaufzeit bis 2018 schaffen soll?

Jetzt vom Aufstieg zu sprechen, wäre arrogant und schlichtweg vermessen. Wir sind momentan Tabellen-14.. Wir haben Pereira verpflichtet, damit er den TSV 1860 wieder zu dem Verein macht, der er einmal war. Kräftig, stolz und voller Leidenschaft. Pereira ist ein Workaholic, er wird alles für die Löwen geben. Ich verrate Ihnen etwas: Kein Tag vergeht seit seiner Unterschrift, an dem er sich nicht bei mir meldet und mich mit neuen Ideen konfrontiert. So stelle ich mir eine Zusammenarbeit vor. Wenn wir am Ende einen einstelligen Tabellenplatz erreichen und die Fans am letzten Spieltag sagen: "Ja, mit dieser Mannschaft kann ich mich wieder identifizieren", dann haben wir viel gewonnen.

Sie haben bereits mehrmals geäußert, die Löwen in die Champions League führen zu wollen. In welchem Zeitraum soll es nun, nach der Verpflichtung Pereiras, soweit sein?

Soll das eine Fangfrage sein? Jeder Verein, den so eine traditionsreiche Geschichte wie 1860 auszeichnet, will sich den Traum vom Europapokal irgendwann wieder verwirklichen. Wenn ich jetzt sagen würde, 1860 wird nie wieder Bundesliga spielen, wären Sie als Journalist der erste, der das kritisieren würde. Ich bin ein Mensch, der Ziele und Visionen im Leben hat. Eine davon ist, mit 1860 so erfolgreich wie möglich zu sein. Bin ich deswegen ein Phantast?

Sie bezeichnen sich nicht mehr nur als ein Investor, sondern auch als Fan: Was bedeuten die Löwen für Sie, welche Ziele wollen Sie noch gemeinsam erringen?

Als ich 2011 beim TSV 1860 eingestiegen bin, war ich für viele das Phantom aus der Wüste. Jetzt bin ich aktiv und das wird auch wieder kritisiert. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich mit dem Wissen von heute natürlich Vieles anders regeln. Ich konnte bei meinem Start in München nicht ahnen, was in diesem Verein seit dem Bundesligaabstieg alles kaputt gegangen ist. Es wurde bis auf die Jugendarbeit fast alles vernachlässigt. Die Strukturen sind nicht modern, der Sport war oft nur Nebensache, politische Machtkämpfe leider die Regel. Ich könnte ein Buch über all die skurrilen Geschichten, die mir in den letzten fünfeinhalb Jahren widerfahren sind, schreiben. Glauben Sie mir: Das wäre ein Bestseller im 1860-Fanshop. Gerade aufgrund dieser Erlebnisse ist mir der Verein besonders ans Herz gewachsen. Je länger ich bekämpft wurde, desto mehr habe ich 1860 verstanden. Ich werde erst Ruhe geben, wenn wir wieder in der Bundesliga spielen und das Derby gegen den FC Bayern erleben dürfen. Das ist meine Challenge. Das bin ich den Fans schuldig.

Pereira zieht die Zügel an

Sie haben den Fans auf der Weihnachtsfeier versprochen, 50 Millionen Euro bewilligt zu haben und bis zu 100 Millionen Euro investieren zu wollen. Können Sie die Pläne konkretisieren?

2017 wird das Jahr der Veränderungen. Und das meine ich so, wie ich es sage. Wir machen keine halben Sachen. Alle Mitarbeiter, die diesen Weg mitgehen wollen, verdienen meinen Respekt. Denjenigen, die sich anders orientieren wollen, wünsche ich alles Gute für die Zukunft. Die Zeiten, in denen 1860 eine Wohlfühloase war, sind endgültig vorbei. An diesen Worten kann mich jeder messen.

"Setzen vor allem auf Athletik, Disziplin und Biss"

Wie groß wird der Umbruch der Mannschaft schon im Winter ausfallen? Von welchen Spielern träumen Sie bei 1860?

Sie glauben gar nicht, wie attraktiv der Name 1860 immer noch auf dem Markt ist. Wir werden aber keine verrückten Sachen machen, Vitor Pereira ist bezüglich der Kaderplanung für die Rückrunde sehr kreativ, das spüre ich bereits nach den ersten Tagen. Wir setzen in Zukunft vor allem auf Athletik, Disziplin und Biss.

Können Sie eine Aussage zur Nachlizenzierung treffen? Werden Sie im Gegensatz zum letzten Jahr der Umwandlung Ihrer Darlehen in Genussscheine zum Jahreswechsel zustimmen?

Dazu nur so viel: Der Verein kann ganz entspannt sein.

