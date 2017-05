Löwen im Kurztrainingslager 1860 und der Geist von Bad Wörishofen

Der Klub sucht wohl auch deshalb die Abgeschiedenheit des Allgäus, man könnte auch sagen: Der Druck in München soll großräumig umgangen werden. Die Mannschaft wird deshalb am Samstag direkt von Bad Wörishofen nach Heidenheim fahren und die Nacht vor dem Showdown auf der Ostalb verbringen.

Liendl: "Die Mannschaft funktioniert"

In der Not spart Sechzig nicht an Luxus. Die Mannschaft ist im Allgäu im Steigenberger untergebracht, einem Fünf-Sterne-Hotel, das für sein Wellnessangebot wirbt. Das passt auf den ersten Eindruck nicht so recht zum Thema Abstiegskampf. "Zeit haben wir jetzt zumindest. Deswegen wird es sicher das eine oder andere Gespräch geben", sagte Liendl zu den Vorzügen des Trainingslagers. "Klar können wir, wenn wir lange zusammen sind, detailliert Dinge besprechen." Wenn es was zum Ansprechen gebe, werde er das tun, schilderte der österreichische Spielmacher auf die Frage, ob sich die Löwen-Profis dabei auch offen die Meinung sagen. Der 31-Jährige beschwichtigte: "Die Mannschaft funktioniert."

Die Zweifel daran mehren sich aber in Giesing. Es wächst die Sorge, dass die Mannschaft der Belastung einer möglichen Relegation nicht standhalten könnte. Dass Pereira sein Team mental rüsten muss, bewies die Art der 1:2-Pleite gegen Bochum. In Bad Wörishofen treffen seine Spieler nun statt auf unzufriedene Fans auf wohlhabende Kurgäste und Rentner im Kurzurlaub. Die Devise: Alles ausblenden!

Die Stadtverwaltung stellte dem prominenten Gast eigens Trainingsplatz Nummer zwei der städtischen Sportanlage zur Verfügung. Nach AZ-Informationen wurde der ortsansässige FC Bad Wörishofen darüber lediglich informiert. Das Trainingsgelände bietet derweil beste Voraussetzungen. Borussia Mönchengladbach und Besiktas Istanbul waren hier.

Sechzig kommt schon zum dritten Mal, einst unter Werner Lorant, später unter Reiner Maurer, jetzt mit Pereira. Während andere Bundesligisten für Not-Trainingslager in Sportschulen fahren, siehe HSV, geht es für den TSV 1860 also ins Luxushotel. Für Pereira zählt ohnehin nur eines: "Wir müssen enger zusammenrücken. Jetzt."

