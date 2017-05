Ob nun alte Beschwerden aufgebrochen sind oder Ba ernster verletzt ist, ist noch unklar. Eines ist sicher: Chefcoach Vitor Pereira dürfte die medizinische Abteilung anweisen, alles Erdenkliche zu unternehmen, dass Ba rechtzeitig fit wird.

1860 fährt ins Trainingslager

Seit seiner Ankunft in Giesing überzeugte der vom FC Porto ausgeliehene Innenverteidiger als einziger Winterzugang. So sehr, dass nicht wenige Stimmen an der Grünwalder Straße fordern, den Vertrauten von Chefcoach Vitor Pereira fest zu verpflichten. Pereira wird an diesem Mittwochabend mit der Mannschaft ins Kurztrainingslager nach Bad Wörishofen aufbrechen. Am Sonntag steht schließlich das entscheidende letzte Saisonspiel beim 1. FC Heidenheim an (15:30 Uhr, im AZ-Liveticker). Nach AZ-Informationen werden die Löwen direkt aus dem Unterallgäu auf die Ostalb fahren.

