„Natürlich. Als ich in Portugal in der Dritten Liga gespielt habe, war das keine einfache Zeit“, schilderte Amilton auf die Frage, ob er Rückschläge verkraften musste. „Aber von der Zweiten Liga ging es dann in die Erste Liga. Das ist der Amilton, den die Leute in Portugal kennen – und der Amilton, den die Leute in Deutschland hoffentlich kennenlernen werden.“