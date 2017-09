Wir haben Sie zuletzt im Training vermisst. Gestern standen Sie wieder auf dem Platz. Sind Sie angeschlagen?

Nichts Schlimmes. Ich habe ein bisschen Probleme mit der Wade, trainierte daher nur im Kraftraum. Ich denke, dass es bis Samstag gehen wird.

Trainer Daniel Bierofka kritisierte die Schiedsrichter für mangelhaften Schutz vor überhartem Einsteigen.

Wenn der Gegner so hart reingeht wie Fürth, könnten die Schiris schon öfter pfeifen. An meinem Spiel als Sechser ändert sich dadurch nichts: Ich gehe immer voll in die Zweikämpfe. Davor habe ich keine Angst.

Sie sagten kürzlich, dass Sie "Männerfußball" von Ex-Bayernstar Mehmet Scholl lernten.

Stimmt. Er war ja beim FC Bayern II mein erster Trainer im Herrenbereich und hat großen Wert auf Wettkampfhärte gelegt. Von ihm habe ich einiges mitgenommen.

Das sollten Sie an der Grünwalder Straße besser nicht zu laut sagen...

Ich weiß schon, dass die Löwen-Fans so etwas nicht gerne hören. Aber Bayern gehört zu meiner Geschichte, ich war dort neun Jahre lang. Vom aktuellen Kader habe ich mit keinem zusammengespielt, das waren früher Spieler wie Emre Can, Alessandro Schöpf oder Pierre-Emile Højbjerg, die jetzt alle weg sind. Und, was viele nicht wissen: Ich hab’ als Kind schon bei den Löwen gekickt – und meine gute Ausbildung hier begonnen. (lacht)

Danach spielten Sie unter Ex-Löwencoach Torsten Fröhling bei Wehen Wiesbaden. Was brachte er Ihnen bei?

Neben dem Platz genauso Profi zu sein: zusätzliches Krafttraining, Ausdehnen, eine professionelle Einstellung. Das hat er mir extrem eingetrichtert.

Und Bierofka bei Sechzig?

Ich bin ihm erstmal dankbar für die Rückkehr. Meine Eltern sind beide tiefblau, der Kontakt ist zwischen ihnen und Freunden der Familie Bierofka zustande gekommen. Ich bin Münchner, 1860 ist für mich ein Glücksfall. Ich will mithelfen, mit den Löwen den Weg zurückzugehen – und am liebsten mit Sechzig so hoch wie möglich spielen. Und Biero ist sportlich wie menschlich ein überragender Typ, ein Top-Motivator. Sein Verdienst ist, dass wir fitter sind als die meisten Gegner. Aber mein größter Kritiker ist mein Vater.

Tatsächlich?

Ja, er kennt sich gut aus im Fußball. Olympiastadion, Allianz Arena oder Grünwalder: Früher war er als Fan dabei, jetzt als Vater eines Spielers. Er hat sich riesig gefreut, dass ich wieder bei Sechzig bin. Aber er hat mich auch im letzten Spiel kritisiert und meinte, dass es trotz des Tores nicht mein bestes war. Er sagt, ich muss meine Aggressivität hochhalten, auf dem Platz noch präsenter sein.

Damit wären wir bei Sechzigs verletztem Aggressiv-Leader Timo Gebhart. Woran liegt’s, dass Sie ihn gut ersetzen und was fehlt Wein noch zum Gebhart?

Wir hören beide Deutsch-Rap, vielleicht liegt’s daran (lacht). Ich hör’ zum Beispiel manchmal vor dem Spiel "Alles wird gut" von Bushido, das motiviert mich. Aber Timo ist mit allen Wassern gewaschen, den kriegt man nur im Kollektiv ersetzt. Bisher lief’s gut. Wollen wir hoffen, dass es so weitergeht – bisher kann man nicht viel meckern.

