Löw liegt der Abschied seines Kapitäns sehr am Herzen, war dieser doch jahrelang ein vertrauensvoller Ansprechpartner. Als Schweinsteiger Joachim Löw über seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft informierte, machte Löw ihm direkt ein Versprechen: Er habe ihm wie auch Lukas Podolski "direkt ein Abschiedsspiel zugesagt", berichtete Löw.

Es wird das erste Mal sein in der zehnjährigen Amtszeit des 56-Jährigen, dass ein Spieler aus dem DFB-Team auf dem Platz verabschiedet wird. "Grundsätzlich hat der DFB entschieden, dass es keine speziellen Abschiedsspiele mehr gibt", erklärte Löw: "Ich habe aber die Möglichkeit, jemanden in einem Testspiel nochmal dazuzunehmen. Und es ist für mich kein Problem, Basti und Lukas auflaufen zu lassen und nach 60 oder 70 Minuten auszuwechseln."

"Sehr, sehr guter Zeitpunkt"

Schweinsteiger und Podolski haben aus Löws Sicht den perfekten Moment für den Absprung gewählt: "Für beide ist es ein sehr, sehr guter Zeitpunkt gewesen. Beide haben die Nationalmannschaft geprägt und das Größte erreicht. Nach diesem Turnier war es von beiden der richtige Entschluss, sich auf ihre Vereinsmannschaft zu konzentrieren."

Podolski (31, Galatasaray Istanbul) ist derzeit verletzt, sein Abschied ist für März 2017 geplant. Der Profi von Galatasaray Istanbul bestritt 129 Länderspiele seit 2004 und erzielte dabei 48 Tore. Bislang war vereinbart gewesen, dass Podolski beim nächsten Heim-Testländerspiel verabschiedet werden soll. Dies findet laut Löw im März 2017 statt. Ort und Gegner sind aber noch nicht bekannt. Am 26. März tritt die Weltmeister-Auswahl zum WM-Qualifikationsspiel in Baku gegen Aserbaidschan an.

Hitzfeld erneuert Kritik an ManUnited

Kurz vor Bastian Schweinsteigers letztem Spiel in der DFB-Elf hat Ottmar Hitzfeld seine Kritik am Umgang mit dem Profi bei Manchester United bekräftigt. "So geht man nicht mit einem verdienten Fußballer um. Da blutet mir das Herz", sagte der ehemalige Trainer von Bayern München in einem Interview der Zeitung "Die Welt". ManUnited-Coach José Mourinho hatte Schweinsteiger an dessen 32. Geburtstag Anfang August in die zweite Mannschaft des englischen Spitzenclubs versetzt. Außerdem musste der langjährige Bayern-Spieler und Kapitän der deutschen Nationalmannschaft seinen Spind in der Kabine räumen.