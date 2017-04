Neue Wohnungen am Dantebad und in Moosach als Positivbeispiel

Die Gewofag nennt in ihrer Argumentation auch ein Beispiel: Die sogenannten Apostelblöcke in der Gründersiedlung der Gewofag in Neuhausen: zwölf baugleiche Riegel, nebeneinander angeordnet, jeder aber im Detail ein wenig unterschiedlich. Wo die neuen Wohnungen entstehen sollen, ist noch nicht klar, doch für die Wohnungsbaugesellschaft ist die Parkplatzüberbauung am Dantebad "ein erster Schritt in die richtige Richtung". "Mit der Parkplatzüberbauung am Dantebad in München-Moosach hat die Gewofag bereits gezeigt, wie schnell 100 Wohnungen gebaut werden können: Nach nur einem Jahr Planungs- und Bauzeit stehen hier 86 Einzimmer-Apartments und 14 Zweieinhalb-Zimmer-Wohnungen, die mittlerweile fast alle bezogen sind", so die Gewofag weiter.