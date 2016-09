Rostow war am Dienstagabend nur das lockere Aufwärmprogramm für den zweimaligen Titelgewinner, der in den vergangenen drei Spielzeiten jeweils im Halbfinale an Mannschaften aus Spanien gescheitert war. Elfmeterschütze Robert Lewandowski, Geburtstagskind Thomas Müller, Doppeltorschütze Joshua Kimmich und der eingewechselte Juan Bernat sorgten für den 13. Münchner Auftaktsieg in Serie.