Lob vom Barca-Star Champions-League-Sieg? Messi glaubt an den FC Bayern

Ganz im Gegenteil: Knüpfen die Bayern unter Heynckes vielleicht sogar an den Triple-Erfolg von 2013 an? Einer würde es ihnen zutrauen - und das ist nicht irgendwer. Für den fünfmaligen Weltfußballer Lionel Messi gehören die Münchner zu den Topfavoriten auf den Champions-League-Titel am Ende der Saison. Das verriet der Stürmerstar am Rande der Verleihung des "Goldenen Schuhs" am Freitag.