Die Retter waren am Rande der Verzweiflung, weil es einfach kein Durchkommen zur Unfallstelle gab. Eine Rettungsgasse war nirgendwo in Sicht, stattdessen versuchten die Autofahrer, möglichst spektakuläre Fotos und Videos mit ihren Handys zu machen. Dazu stiegen sie sogar aus ihren Fahrzeugen aus und liefen in Scharen zur Unfallstelle. Rund 80 Gaffer hatten teils direkt im Unfallbereich versucht, Foto- und Filmaufnahmen von einem Getränkelaster zu machen, dessen Ladung sich über die gesamte Fahrbahn verteilt hatte. "Die Leute standen in mehreren Reihen mit ihren Kameras", so ein Polizeisprecher.