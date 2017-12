FEIERABEND IN DER ARENA: Verdienter Heimsieg für den Bundesliga-Spitzenreiter. Hannover 96 hat sich wacker geschlagen, trotz einiger Wackler in der Defensive. Die Bayern ließen nie locker und machten irgendwann auch die Tore. Rückkehrer Müller bereitete zwei Treffer vor, Coman war sehr spielfreudig. Chancen gab's reichlich für die Münchner, Lewandowski traf dann vom Punkt.

90.+2: "Deutscher Meister wird nur der FCB", skandieren die Bayern-Fans.

90. Minute: Drei Minuten werden nachgespielt.

89. Minute: Franzosen unter sich - Ribéry ist wieder da und kommt für den überragenden Coman zu ein paar Einsatzminuten.

87. Minute: TOOOR FÜR DEN FC BAYERN! Lewandowski legt sich den Ball auf den Punkt - und macht das Ding rein, rechts unten. 14. Saisontor für den Polen. Endlich.

86. Minute: Coman diesmal über rechts ... der eingewechselte Harnik holt den Franzosen auf der Strafraumlinie von den Beinen. Elfmeter!

81. Minute: Alaba löst Müller ab - ein gutes Comeback von Müller. Zwei Assists und immer unterwegs.

80. Minute: Sorg kommt für Albornoz ins Spiel bei den 96ern.

80. Minute: Coman winkt und winkt und winkt ... aber Tolisso macht's selbst - drüber!

77. Minute: Tschauner hält klasse gegen Lewandowski - verhindert da mit toller Reaktion dessen 14. Saisontor. Wieder war Müller mit einem feinen 30-Meter-Pass der Vorbereiter.

76. Minute: Drei Bayern-Spieler im Abseits ... Müller war da nach Lewandowskis Zuspiel allein unterwegs in Richtung Tschauner.

75. Minute: James schickt Coman steil auf der linken Seite ... dre geht da durch und flankt aus vollem Lauf auf Lewandowski ... der kriegt den rechten Fuß nicht richtig hin - der Ball geht rechts am Tor vorbei.

72. Minute: Wieder Müller beteiligt - nach Kimmichs Zuspiel wird der Winkel zu spitz für den Comebacker.

71. Minute: Müller täuscht den Schuss an, will auf Lewandowski durchstecken, etwas zu lang.

68. Minute: Zweiter Wechsel bei Hannover - Harnik ersetzt Benschop.

67. Minute: TOOORRR FÜR DIE BAYERN! Vollauf verdient ... Müller flankt von der rechten Seite, Coman saugt den Ball in der Mitte förmlich an, legt sich den Ball auf den linken Fuß und schweißt die Kugel ins kurze Eck. Wunderschön gemacht. Tolle Leistung von Coman heute.

66. Minute: Die Flanke kommt doch eigentlich ganz gut, aber Hummels kriegt den Kopf nicht richtig hinter den Ball. Der Nationalspieler rauft sich die Haare.

63. Minute: Coman-Flanke auf den Schädel von Tolisso. Tschauner lenkt den Ball mit den Fingerspitzen übers Tor.

60. Minute: Eine halbe Stunde bleibt dem FC Bayern noch. Hannover 96 wackelt da hinten das eine oder andere Mal - aber noch fällt der Aufsteiger nicht.

59. Minute: Müller holt sich nach seinem taktischen Foul im Mittelfeld den gelben Karton ab.

58. Minute: Tolisso kommt für Martínez ins Spiel.

57. Minute: Reichlich Chancen für die Münchner, aber wieder kontern die Hannoveraner ... schlecht gespielt dann im letzten Drittel ... die Bayern klären!

56. Minute: Dann kontern die Gäste - Füllkrug kommt zum Abschluss, aber Ulreich ist da.

55. Minute: Puuhh --- Sorg klärt da im letzten Augenblick ... die 96-Defensive wackelt ...

54. Minute: Wieder die Bayern! James tastet sich an einen treffer heran, wieder ein Schlenzer. Diesmal aus 18 Metern, der Ball streift die Latte.

53. Minute: Tolle Konterchance für die Bayern - Coman ab der Mittellinie auf und davon ... in der Mitte wartet Lewandowski - Coman macht es selbst und scheitert an Tschauner - zu unplatziert.

52. Minute: Elegant! Aber leider wieder am Tor vorbei. Schlenzer von James aus 20 Metern. Den Ball haben sicher viele Bayern-Fans schon im Winkel zappeln sehen.

50. Minute: Hannover kann da den Ball nicht eindeutig klären. Der landet irgendwie bei Lewandowski - abgefälscht die Kugel und nur haarscharf am rechten Pfosten vorbei. Der FC Bayern drückt auf den Führungstreffer.

48. Minute: Eckball für die Hannoveraner - durch Klaus. Diesmal haben die Münchner aufgepasst.

46. Minute: Coman tankt sich da gleich mal durch auf der linke Seite - findet aber in der Mitte keine Adressaten für seine Hereingabe.

46. Minute: Es geht weiter. Die Bayern beim Anstoß. 96 wechselt - Schmiedebach geht raus, wird durch Fossum ersetzt.

HALBZEIT IN DER ARENA: Überlegene Bayern, aber nur 1:1. Die Münchner kassierten ihr erstes Gegentor in der Bundesliga nach einer Ecke seit fast drei Jahren - damals gelang dies Anthony Ujah bei Bayerns 4:1-Heimsieg gegen den 1. FC Köln im Februar 2015. Wir haben zwei richtig verrückte zwei Minuten erlebt. Erst wird Lewandowskis Treffer wegen Abseits nicht anerkannt, es wäre das 2:0 gewesen. Auf der anderen Seite gibt's Elfmeter - Ulreich foult Klaus. Füllkrug tritt an, trifft. Muss aber noch einmal ran, weil so viele Spieler beim ersten Versuch so früh in den Strafraum gelaufen waren. Gleiche Ecke beim zweiten Mal - diesmal ist Ulreich da und hält. Wahnsinn.

45.+2: Rafinha aus der Distanz ... links vorbei.

45. Minute: Zwei Minuten gibt es oben drauf ... Tschauner reagiert super - lenkt den Ball an die Latte, nach dem Freistoß von Coman.

45. Minute: Foul am quirligen Coman ... und Gelb für Hannovers Korb.

43. Minute: Jetzt wird Lewandowski von Winkmann zurückgepfiffen - angeblich Stürmerfoul im 96-Strafraum. Der polnische Nationalstürmer will es nicht wahrhaben.

42. Minute: Unterhaltsames Spielchen in der Allianz Arena.

40. Minute: Tschauner faustet den ball, den er eigentlich hätte fangen können. Vidal kann nichts daraus machen.

39. Minute: Nächste Strafraumszene - Flanke von Coman, James verpasst den Ball in der Mitte knapp, die Kugel hat vielleicht noch seinen Scheitel touchiert - dann streicht sie am Tor vorbei.

38. Minute: Coman wird geschubst ... im Strafraum ... der Franzose war da mitten in der Bewegung ... hätte, wäre, könnte - der Elfmeterpfiff bleibt aus.

35. Minute: TOOOR FÜR HANNOVER! Da ist es passiert ... die Bayern sind unaufmerksam beim Eckball - Benschop kommt zum Kopfball und trifft - sein erstes Saisontor. Der Aufsteiger hat ausgeglichen!

32. Minute: Schmiedebach mit einem bösen Ballverlust - Martínez profitiert davon ... abgelegt auf Müller. Und der ärgert sich wie narrisch, dass Tschauner die Kugel um den Pfosten dreht. Fast das 2:0. Viel los hier!

27. Minute: Der Ball ist drin - und der Elfmeter wird wiederholt. Ein Rudel von Spielern war in den Strafraum gestürmt. Füllkrug muss nochmal ran - und Ulreich hält! Was für wahnsinnige zwei Minuten!

25. Minute: Jetzt sind die Hannoveraner auf dem Vormarsch - und Ulreich holt Klaus von den Beinen im Strafraum. Verrückt! Elfmeter!!

24. Minute: NEIN - der Video-Assistent gibt den Treffer nicht! Zu früh gefreut .....

24. Minute: TOOOR FÜR DIE BAYERN! 14. Saisontreffer für Lewandowski! Stochert die Kugel gegen Tschauner über die Linie. Wieder ist Müller der Vorbereiter. Indirekt müllert es also wieder in der Allianz Arena!

22. Minute: Das gefällt Heynckes gar nicht ... James ist da zum widerholten Male unkonzentriert, lässt den Ball in der eigenen Hälfte ins Seitenaus trudeln.

20. Minute: Rafinha und Coman haben da ein bisschen Platz auf der linken Seite. Rafinha kommt zum Schuss ... zu schwach aus 14 Metern, Tschauner ist da.

17. Minute: TOOORR FÜR DIE BAYERN! Müller schlägt die Flanke von rechts, Vidal steigt zum Kopfball hoch, Lewandowski will sich das Tor noch klauen, kommt aber nicht an den Ball heran. 1:0 durch den Chilenen Vidal - der auch in Mönchengladbach schon getroffen hatte für die Münchner.

15. Minute: Und Pressing gibt es da ganz vorne auch nicht ...

13. Minute: Besonders sicher sieht sie da hinten nicht aus - die Hannoveraner Abwehr.

10. Minute: Eine einseitige Angelegenheit bis dato - Hannover befreit sich nun immerhin ein bisschen.

7. Minute: Vidal trifft aus der Distanz den rechten Außenpfosten ...

5. Minute: Es liegt früh ein erstes Bayern-Tor in der Luft ... Lewandowski nimmt Maß...und verzieht.

4. Minute: Erste hunderprozentige Torchance für den frei stehenden Vidal! Da kommt dann aus zehn Metern allerdings nur ein Schüsschen heraus, das ist nur geschoben - und Tschauner taucht ab.

4. Minute: Unaufmerksamkeit von Tschauner - Lewandowski und Co. machen gegen eine unsortierte 96-Abwehr nichts daraus.

3. Minute: Erste Torannäherung der Münchner - kein Abseits, Vidal kommt zum Abschluss.

2. Minute: Klaus unternimmt da einen kläglichen Versuch, im Duell mit Kimmich einen Elfmeter zu schinden. Das passt dem Bayern-Verteidiger gar nicht.

2. Minute: Erster Ballkontakt von Müller, der das Bayern-Spiel über halbrechts anschieben will. Hannover klärt.

1. Minute: Die Gäste aus Hannover stoßen an, ganz in Weiß beim Branchenführer ... auf geht's!

15:29 Uhr: Schiedsrichter der Begegnung ist Guido Winkmann (44), Polizist aus Kerken. Ihm assistieren ihm Christian Bandurski und Arno Blos, Dr. Robert Kampka ist vierter Offizieller. Tobias Welz und Benedikt Kempkes sind als Videoschiedsrichter im Einsatz.

15:28 Uhr: Als Spieler trug Bayern-Trainer Heynckes drei Jahre das Trikot von Hannover 96 (1967 bis 1970). Für die Niedersachsen gelangen ihm in 86 Bundesligaspielen 25 Tore.

15:27 Uhr: Arjen Robben fehlt heute - Jupp Heynckes hofft, dass er den Niederländer am Dienstag bringen kann, wenn die Bayern in der Champions League versuchen, das 0:3 vom ersten Duell mit Paris St.-Germain auszubügeln, um vielleicht doch noch als Gruppensieger ins Achtelfinale einzuziehen. Die letzte Aufgabe des Jahres: Vier Tage vor Weihnachten das Türchen zum DFB-Pokal-Viertelfinale öffnen, mit einem Heimsieg gegen Borussia Dortmund – ob der BVB dann schon mit einem neuen Trainer und Nachfolger von Peter Bosz nach München kommt? Mit Armin Veh oder gar mit Felix Magath, der seinen Job in Shanghai gerade beendet hat? Wäre ein Weihnachtsmärchen.

15:25 Uhr: Sechs Spiele in 19 Tagen. Mit Hannover, Eintracht Frankfurt (9.12.), dem 1. FC Köln (13.12.) und Aufsteiger VfB Stuttgart (16.12.) warten keine wirklichen Top-Gegner auf die Münchner. Angesichts des 1:2 letzten Samstag bei Borussia Mönchengladbach mahnt Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge: "Nun ist es wichtig, umgehend in die Erfolgsspur zurückzufinden. Die beste Reaktion auf das Ende einer Serie ist immer, eine neue Serie zu starten." RB Leipzig liegt mit nur drei Punkten Rückstand auf der Lauer.

15:23 Uhr: Gegen einen Aufsteiger in dessen erstem Liga-Jahr gewann der FC Bayern 29 der letzten 30 Spiele, die Tordifferenz: Einschüchternde 96:18 Tore. Die 100 könnte gegen Hannover fallen. Also meinte Jupp Heynckes vor dem Duell mit dem Tabellen-Zehnten: "96 ist eine unbequeme Mannschaft, sehr laufstark, spielt einen gepflegten Fußball nach vorne. Das wird nicht ganz so einfach wie manche glauben." Warnen vor Aufsteigern ist erste Trainerpflicht.

15:21 Uhr: Von insgesamt 27 Bundesliga-Gastspielen beim FC Bayern gewann Hannover lediglich eines - das war ein 1:0 im November 2006. Dem stehen 24 Siege des Rekordmeisters und zwei Unentschieden gegenüber, das Torverhältnis spricht mit 93:19 klar für die Bayern. Die letzten zehn Heimspiele gegen Hannover gewann der FCB allesamt (38:4 Tore).

14:52 Uhr: Nach fünf Wochen Verletzungspause ist Thomas Müller heute wieder dabei. Insgesamt absolviert er sein 410. Pflichtspiel für den FC Bayern und zieht mit Lothar Matthäus gleich. Seit dem Bundesliga-Aufstieg 1965 absolvierten nur zwölf Spieler mehr Pflichtspiele im FCB-Trikot.

14:45 Uhr: Im Vergleich zum 1:2 in Mönchengladbach gibt es also vier Änderungen in der Startelf: der Münchner: Für Bernat, Süle, Rudy und Tolisso spielen Rafinha, Boateng, Müller und Coman von Beginn an.

14:44 Uhr: Mit Ribéry und Alaba kehren zwei zuletzt verletzte Profis immerhin in den Kader zurück.

14:43 Uhr: Auf der Ersatzbank der Bayern nehmen Platz: Starke (Tor), Süle, Ribéry, Rudy, Tolisso, Alaba, Friedl

14:42 Uhr: Der FC Bayern beginnt heute mit Comebacker Thomas Müller!

14:40 Uhr: Herzlich willkommen zum AZ-Liveticker - heute mit der Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern und Hannover 96.

Vorbericht

"Sie sind fulminant in die Saison gestartet", sagt Jupp Heynckes zwar über den nächsten Gegner des FC Bayern - und doch ist der 72-Jährige vor dem Duell mit Hannover 96 entspannt. Denn auch wenn der Tabellen-10. "ein unbequemes, laufstarkes Team, mit einem definierten Spielsystem und einem gepflegten Spiel nach vorne" stellt, sollte der deutsche Rekordmeister gerade daheim nichts anbrennen lassen. Zumal die zahlreichen "erfreulichen Nachrichten" Heynckes optimistisch stimmen. Rafinha (Schlag auf den Knöchel), James Rodríguez (leichte Gehirnerschütterung) und auch Thomas Müller (Muskelfaserriss) haben ihre Blessuren überstanden und werden wieder im Kader stehen, Müller sogar in der Startelf. Darüber hinaus besteht die Option, dass David Alaba (Rückenprobleme) und Franck Ribéry (Außenbandverletzung im Knie) ebenfalls im Aufgebot sein könnten. "Wir werden das Training abwarten und wenn der Arzt grünes Licht gibt, nehme ich sie mit", sagte Heynckes. Damit fehlen lediglich Arjen Robben, Juan Bernat und Manuel Neuer definitiv.