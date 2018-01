Das war's für heute mit dem Liveticker ... vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf bald! Einen schönen Abend noch.

FEIERABEND IN MÜNCHEN! Verdienter Erfolg für den FC Bayern. 20 Minuten Wellness-Beginn ließen die Münchner eine hochkonzentrierte Leistung folgen, hatten nach 24 Minuten zum 2:2 ausgeglichen - und siegten am Ende 5:2. Hoffenheim erwischte die Münchner zunächst auf dem falschen Fuß, dann lief wieder alles wie gedacht. "Wir waren anfangs nicht aggressiv genug. Danach haben wir super geantowrtet", stellt Torschütze Boateng nach dem Abpfiff fest.

90. Minute: Zwei Minuten Nachschlag.

90. Minute: TOOOR FÜR DIE BAYERN!! Müller und Rafinha bereiten das Ganze auf der rechten Seite vor. Rafinha mit einer Mischung aus Flanke und Abschluss, Baumann lässt pralen - und ausgerechnet Wagner hält erfolgreich das Knie hin. Es ind alle drei Einwechselspieler an diesem Treffer beteiligt.

88. Minute: Der neunte Pflichtspielsieg in Serie, der siebte Bundesliga-Erfolg hintereinander ,zeichnet sich für den FC Bayern ab.

85. Minute: Wagner ersetzt Kimmich und darf auch noch ein bisschen mitmischen gegen seinen Ex-Klub.

84. Minute: Schussversuch von Rudy - über das Tor.

84. Minute: Mal ehrlich, wenn hier noch etwas passieren soll aus Sicht der Hoffenheimer, dann müssen sie jetzt eine Schlussphase hinlegen, die ihrer Anfangsphase ähnelt.

80. Minute: Rafinha geht mit dem Ball aus der eigenen Hälfte nach vorne, Kimmich hilft ihm dann auf der rechten Seite, legt noch einmal für den Brasilianer auf. Der flankt dann bereits im 1899-Strafraum, aber Baumann greift sich den Ball.

76. Minute: Kapitän Robben geht raus, reicht die Binde an Müller weiter. Rafinha darf jetzt noch ein bisschen mitmachen.

75. Minute: Die Hoffenheimer lassen sich nicht groß beirren - obwohl sie ihre 2:0-Führung längst verloren haben, versuchen sie weiter auch in der Offensive ihr Glück. Aber sie sind da längst nicht mehr so gefährlich wie in den ersten 20 Minuten.

72. Minute: Vogt gefällt die Abwehrarbeit seiner Kollegen so überhaupt nicht - er regt sich da mächtig auf. Und wird laut.

66. Minute: TOOOR FÜR DIE BAYERN! Eckstoß Robben weit auf den hinteren Pfosten. Vidal köpft von dort über Baumann ins Netz - Uth räumt erst hinter der Linie auf.

64. Minute: Müller kommt für Tolisso ins Bayern-Spiel.

63. Minute: TOOOR FÜR DIE BAYERN! Der Bundesliga-Spitzenreiter geht in Führung! Über T>olisso, Rudy und Lewandowski landet der Ball bei Coman. Einmal noch gewackelt, geguckt und dann rechts unten versentk. Das ging zu schnell für die Hoffenheierm. Die verdiente Führung für die Münchner.

62. Minute: Schuss von Uth aus 22 Metern. Rechts vorbei am Bayern-Tor. Ulreich hüpft da rein prophylaktisch.

60. Minute: Hübner rempelt Lewandowski um, Schiri Gräfe lässt Vorteil gelten, Coman dribbelt sich da links gut durch, seine Flanke landet aber in Baumanns Armen.

59. Minute: Eckstoß für die Bayern - findet den Ex-Hoffenheimer Süle, der aber nicht so richtig mit dem Kopf hinter den Ball kommt.

58. Minute: Zweiter Wechsel bei dern Gästen - Amiri löst Rupp ab.

54. Minute: Lewandowski kann sich nicht so recht durchsetzen, Hoffenheim wehrt ab - allerdings nur kurz. Vidal zieht aus 17 Metern ab, Baumann ist da.

50. Minute: Schönes Zusammenspiel zwischen Coman und Alaba auf der linken Seite. Der Österreicher kommt zum Flanken - TSG-Keeper Baumann kommt nur mit den Fingerspitzen an den Ball, kein Bayern-Adressat dahinter.

48. Minute: Hoffenheim im Angriff, Ulreich schnappt sich die Kugel. Süle hatte gegen uth geklärt - ein Rückpass war das nicht.

46. Minute: Während Hoffenheim einmal wechselt - für Bicakcic kommt Akpoguma -, bleiben die Elf der Bayern erst einmal unverändert.

HALBZEIT IN DER ALLLIANZ ARENA: Blitzstart der TSG 1899 Hoffenheim, die Gäste führten nach zwölf Minuten mit 2:0. Die Bayern wurden dann nach knapp 20 Minuten so richtig wach, glichen zum 2:2 aus und haben die Angelegenheit nun im Griff. Was die Münchner am Hoffenheimer Spiel zunächst überrascht hatte, irritiert sie jetzt nicht einmal mehr. Frühes Gegenpressing bei Ballbesitz Hoffenheim, gelassenes Aufbauspiel bei eigenem Ballbesitz. Gefährlich: Coman auf der linken Seite. Wieder im Einsatz: Elfmeterkiller Ulreich. Treffsicher: Hoffenheims FCB-Leihgabe Gnabry, im Sommer dann fest in München.

45. Minute: Eine Minute Nachspielzeit ...

45. Minute: Lewandowski versucht's im Alleingang ... verzieht aus etwas spitzem Winkel. Brei 18 Saisontreffern steht der polnische Nationalspieler jetzt.

44. Minute: Lewandowski will den Ball aus 15 Metern aufs rechte Eck schlenzen ... dann reklamiert der Pole Handspiel. Vergeblich!

41. Minute: Vidal am Tor vorbei ... aus 17 Metern ... der Chilene ärgert sich. Kam da aber auch nicht so richtig hinter den Ball.

38. Minute: Das ist Alaba! Aus 21 Metern setzt er zum feinen Schlenzer an, verfehlt den Hoffenheimer Kasten um einen halben Meer. Rechts vorbei.

38. Minute: Es waren wilde 25 Anfangsminuten in dieser Partie ... inzwischen hat sich das Ganze beruhigt. Und die Bayern haben die Zügel in der Hand.

35. Minute: Wieder Gelb für Hoffenheim - Hübner säbelt Kimmich mit Anlauf um. Gräfe lässt Vorteil gelten, aber Robben läuft ins Abseits.

31. Minute: Nein, das ist kein Elfmeter. Kimmich geht da im Luftduell mit Zuber zu Boden. Der hatte zwar seinen Arm leicht draußen - aber das war's dann auch schon.

27. Minute: Direkter Freistoß von Alaba aus 28 Metern. Weit drüber.

Das 1:2 wird Lewandowski angerechnet - er hatte da noch die Fußspitze dran ... ein Assist für Kimmich.

25. Minute: TOOORR FÜR DIE BAYERN! Robben bringt die Ecke rein, Boateng kann aus vier Metern ungehindert einköpfen. Baumann geht da auch nicht von der Linie weg. 2:2! 13 Minuten haben die Münchner gebraucht, um den Rückstand zu reparieren.

24. Minute: Viel gelingt den Bayern jetzt über die linke Seite. Coman zeigt da Kaderábek immer wieder die Hacken. Es gibt Eckball.

24. Minute: Bicakcic weiß sich gegen Coman an der Eckfahne nur mit Foul zu helfen - das gibt die gelbe Karte.

20. Minute: TOOOR FÜR DIE BAYERN! Der Anschlusstreffer ... Coman ist schnell unterwegs auf der linken Seite ... findete in der Mitte Tolisso, der legt geschickt ab für Kimmich - und der trifft. Lewandowski irritiert da 1899-Keeper Baumann ... die Münchner nehmen die Verfolgung auf ...

18. Minute: Julian Nagelsmann und der FC Bayern - das ist für den Hoffenheim-Coach eine wirklich schöne Geschichte. Dreimal ging's für ihn gegen die Bayern, zweimal gab's dabei Siege, einmal ein Remis. Und was ihm noch fehlt, ist ein Erfolg IN München....

16. Minute: Die Münchner tun sich schwer - und das nicht nur in der Abwehr, wo sie ihren Gegenspielern zu viel Raum lassen. Vorne muss Lewandowski weit nach hinten kommen, um sich die Bälle zu holen.

14. Minute: 0:2 hinten ... nun, das ist doch endlich mal wieder eine echte Herausforderung für den FC Bayern. Endet heute die Erfolgsserie von Trainer Heynckes??

12. Minute: JA, WAS IST DAS DENN? TOOOOR FÜR HOFFENHEIM! Sattes Pfund aus 20 Metern, Fehler von Boateng, Ulreich auf dem falschen Fuß erwischt. Der Flachschuss schlägt links unten vom Schützen aus gesehen ein. 0:2!

7. Minute: Coman und Tolisso im Duett, für Rudy aufgelegt - aber dessen 20-Meter-Schuss bleibt an einem Hoffenheimer Abwehrbein hängen.

5. Minute: Die Münchner brauchen noch ne Weile, um sich zu sortieren.

4. Minute: Das könnte durchaus interessant werden hier ... wie reagieren die Bayern?

3. Minute: TOOOR FÜR DIE GÄSTE! Vom FC Bayern an Hoffenheim ausgeliehen, wird Gnabry vom Kimmich umgestoßen - und es gibt Elfmeter. Er trifft selbst an - und Elfmeterkiller Ulreich hält einmal mehr, taucht nach rechts unten ab. Aber im Nachschuss ist Mark Uth da - reagiert schneller als die Münchenr Defensive. 1:0 für Hoffenheim!!

1. Minute: Die Kugel rollt ... die Bayern in Rot, die Hoffenheimer in Blau.

15:30 Uhr: Lustig! Arjen Robben ist ja heute Kapitän - zur Plaztwahl muss man den Niederländer allerdings jetzt erst einmal freundlich bitten. Er hatte sich in die hinteren Reihen begeben.

15:29 Uhr: Fifa-Schiedsrichter Manuel Gräfe aus Berlin leitet die Partie - ihm stehen Markus Sinn aus Filderstadt und Arno Blos aus Deizisau zur Seite. Vierter Offizieller ist Timo Gerach aus Landau, Videoassistent ist Guido Winkmann aus Kerken.

15:27 Uhr: Für Sandro Wagner kommt es am Samstag zum schnellen Wiedersehen mit den alten Kollegen, mit denen er noch bis zur Winterpause zusammengespielt hatte. Bereits zum zweiten Mal treffen Niklas Süle und Sebastian Rudy auf ihren Ex-Klub. Und auch Tom Starke und David Alaba haben eine Vergangenheit bei der TSG: In der Rückrunde 2010/2011 absolvierte der Österreicher auf Leihbasis 17 Partien (zwei Tore) für die Hoffenheimer, Starke zwischen 2010 und 2012 gar 58 Partien. Serge Gnabry indes trifft am Samstag auf seine künftigen Kollegen: Der Nationalspieler ist vom FC Bayern an Hoffenheim ausgeliehen.

15:25 Uhr: Die Gäste tun sich auf fremden Plätzen derzeit schwer. Hoffenheim gewann nur eines der letzten elf Auswärts-Pflichtspiele (drei Remis, sieben Niederlagen). Der letzte Dreier gelang Anfang November beim 3:0 in Köln.

15:24 Uhr: Jede Woche wird Julian Nagelsmann entweder mit Borussia Dortmund oder dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Die Dementis seines Noch-Arbeitgebers TSG 1899 Hoffenheim verhallen fast ungehört. Was tun? Lesen Sie hier mehr dazu!

15:22 Uhr: "Keine Ahnung, was Fredi Bobic weiß", sagt Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic zu den Andeutungen des Eintracht-Sportdirektors. Der deutete an, dass er den Nachfolger von Trainer Jupp Heynckes bereits kenne. Lesen Sie hier mehr dazu!

15:19 Uhr: Zwölf Siege, fünf Remis, zwei Niederlagen – das ist die Gesamtbilanz des FC Bayern gegen Hoffenheim. In der Allianz Arena sind die Münchner noch ohne Niederlage gegen die Elf von Julian Nagelsmann. Die Bayern sollten dennoch gewarnt sein: Seit drei Spielen konnte der deutsche Rekordmeister nicht mehr gegen 1899 gewinnen...

15:18 Uhr: Der FC Bayern und Jupp Heynckes (72) empfangen die TSG 1899 Hoffenheim und Julian Nagelsmann (30) - es ist das Duell zwischen dem ältesten und dem jüngsten Trainer der Liga – und eine Premiere. Lesen Sie hier mehr dazu!

14:50 Uhr: Und das sind die Spieler auf der Ersatzbank des FC Bayern ... Starke, Wagner, Ribéry, James, Rafinha, Bernat, Müller

14:42 Uhr: FCB-Leihspieler Serge Gnabry steht in Hoffenheims Startelf.

14:39 Uhr: Im Vergleich zum 4:2-Sieg gegen Bremen vor einer Woche hat Jupp Heynckes die Startelf auf fünf Positionen verändert: Alaba, Rudy, Tolisso, Vidal und Coman beginnen für Bernat, Müller, James, Ribéry (alle auf der Bank) und den erkrankten Martínez.

14:35 Uhr: Die Aufstellung der Bayern ist da. Arjen Robben wird die Bayern heute als Kapitän auf das Feld führen. Javi Martínez (Folgen einer Magen-Darm-Erkrankung) und Mats Hummels (Trainingsrückstand) fehlen im Aufgebot, ebenso wie die beiden langzeitverletzten Manuel Neuer und Thiago.

14:30 Uhr: Herzlich willkommen im Liveticker der AZ. Samstagnachmittag, Allianz Arena, Bundesliga - die TSG 1899 Hoffenheim um Coach Julian Nagelsmann gastiert beim FC Bayern um Trainer Jupp Heynckes. Auf den Trainerbänken ist es ein Duell der Generationen. Was passiert auf dem Platz? Wir sind live für Sie dabei!

Vorbericht

Jupp Heynckes blickte vor dem Duell des ältesten mit dem jüngsten Bundesligacoach auf seine eigenen Anfangszeiten als Trainer zurück. "Mit 30 Jahren habe ich pro Saison noch 27, 30 Tore erzielt und bin erst mit 34 Cheftrainer geworden", sagte der 72-Jährige vor dem Heimspiel des FC Bayern gegen 1899 Hoffenheim mit Trainertalent Julian Nagelsmann. Damals hätten ihn einige Gladbacher Teamkollegen auf einmal sogar siezen wollen, erinnerte sich Heynckes.

Grandseigneur Heynckes und der gehypte Jungcoach Nagelsmann stehen am Samstag (15.30 Uhr) beim Duell der Münchner gegen die TSG im Fokus. Der aktuelle Bayern-Coach trifft dabei auf einen immer wieder gehandelten Nachfolgekandidaten für das begehrteste Traineramt in der Bundesliga. Dieser muss sich nach Ansicht von Heynckes bei seiner erst im Februar 2016 begonnenen Bundesligakarriere aber noch weiter entwickeln.

"Das ist wie die Qualität der Fußballer. Dieser muss über die Distanz beweisen, ob er irgendwann mal nicht nur ein Bundesligaspieler werden will, sondern ein Topspieler", sagte Heynckes. "Und so ist das bei einem Trainer genauso. Das sind die Anfänge. Es gibt in jedem Berufsleben Ups and Downs, Niederlagen und Siege. Und damit muss man auch lernen, umzugehen." Als Nagelsmann im Sommer 1987 geboren wurde, trat Heynckes gerade seine erste Bayern-Amtszeit an.

"Natürlich haben die beiden aufgrund ihres Alters eine unterschiedliche Ansprache an die Mannschaft, aber fachmännisch gibt es keine großen Unterschiede", sagte der im Winter aus dem Kraichgau nach München gewechselte Nationalstürmer Sandro Wagner. Es seien "zwei komplett unterschiedliche Trainer", beschrieb es Verteidiger Niklas Süle, der im Sommer zusammen mit Sebastian Rudy aus Hoffenheim kam. "Herr Heynckes sprüht eine unglaubliche Selbstsicherheit aus. Julian ist noch ein bisschen verspielt", sagte Süle.

Als Heynckes die Bayern im Oktober übernahm, lagen beide Vereine punktgleich auf den Plätzen zwei und drei. Die Münchner holten seitdem 33 Zähler, der Tabellenneunte nur noch 13. Nagelsmann durchlebt nach seinem kometenhaften Aufstieg das erste Wellental. "Wichtig ist, dass man relaxed ist, dass man die Dinge realistisch einschätzt", sagte Heynckes, der eine "prickelnde Partie" erwartet.

Der 1899-Coach ist Bayern-Spezialist. Unter Nagelsmann hat die TSG noch kein Spiel gegen den Rekordchampion verloren. Bei zwei Siegen und einem Remis glückte der Münchner Torfabrik nur ein Tor - und das war auch noch ein Eigentor von Steven Zuber. "Wir haben jetzt in meiner Amtszeit dreimal erfolgreich gegen die Bayern gespielt. Ich traue uns das noch ein viertes Mal zu", sagte Nagelsmann kess.

Nicht nur das 0:2 aus dem Hinspiel wurmt die Bayern. "Die Hoffenheimer haben es zuletzt sehr gut gemacht gegen uns. Aber ich finde es wird Zeit, die Dinge zurechtzurücken und zu zeigen, wer deutscher Meister ist", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß treiben die Personalplanung für dem Trainerposten für die kommende Saison voran. Die eingeläutete "Charme-Offensive" soll Heynckes zu einem weiteren Bayern-Jahr bewegen. Nagelsmann, der 2019 aus einem längerfristigen Vertrag in Hoffenheim ausgelöst werden könnte, ist für die kommende Saison nicht an der Spitze der Münchner Kandidatenliste. Zu dem "Trainergesuch bei anderen Vereinen" äußert sich der 30-Jährige inzwischen nicht mehr. Lieber spricht Nagelsmann über den "außergewöhnlich erfolgreichen" Heynckes und dessen große Karriere. "Er war bei nahezu allen Clubs erfolgreich und hat diverse nationale und internationale Titel gewonnen. Da kann man nur Applaus klatschen. Das kann für einen jungen Trainer nur ein Ansporn sein, mal in ähnliche Dimensionen vorzustoßen", sagte Nagelsmann.

