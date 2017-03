Am 19. November 2016 (0:1 in Dortmund) kassierten die Münchner ihre bis dato letzte Bundesliga-Niederlage - und so verwundert es nicht, dass auch die Quoten von Wettanbieter bwin für einen Erfolg der Bayern sprechen, wenn die am Sonntag (17:30 Uhr im AZ-Liveticker) bei Borussia Mönchengladbach antreten. Mit Sieg-Quote 1,40 reisen die Münchner als klare Favoriten an. Allerdings gewann der Rekordmeister nur zwei seiner letzten neun Gastspiele am Niederrhein, einen Heimsieg der Elf von Dieter Hecking belohnt bwin mit Quote 6,75.