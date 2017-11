Viel schlimmer für Klopp war beim Remis gegen Chelsea allerdings, dass sein Team erneut einen Vorsprung nicht über die Zeit retten konnte. Am vergangenen Dienstag hatte seine Mannschaft in der Champions League beim 3:3 in Sevilla eine 3:0-Pausenführung verspielt. In der Premier League reichte ohne den angeschlagenen deutschen Nationalspieler Emre Can gegen die Londoner der Treffer von Mohamed Salah (65. Minute) nicht für drei Punkte.