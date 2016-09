"Verletzt und schockiert"

Nach der Live-Show sprach "Entertainment Tonight" mit Lochte - der immer noch mitgenommen aussah. "Ehrlich gesagt, es hat sich angefühlt, als habe jemand mein Herz herausgerissen und es in Stücke gerissen", so der 32-Jährige. "Das hat mich sehr verletzt und ich war schockiert." Cheryl Burke habe ihn dann aber angesehen und ihn daran erinnert, dass er gerade etwas getan habe, was er nie für möglich gehalten habe. Er habe vor Millionen von Menschen getanzt. "Und sie hat Recht", erklärte Lochte. Er werde auch weiterhin in der Show tanzen und versuchen, die ganze Sache hinter sich zu lassen.

Rückendeckung erhielt Lochte auch von Profi-Tänzer Derek Hough. Der Bruder von Schauspielerin Julianne Hough ("Safe Haven - Wie ein Licht in der Nacht" ) half dabei, die Demonstranten hinaus zu befördern. Er wollte nicht nur Lochte, sondern auch die Show schützen. Er habe den Männern klar gemacht, dass diese Form des Protests auf der Bühne von "Dancing with the Stars" nicht zu suchen habe. "Wir sind alle Menschen. [...] Wir machen alle Fehler", verteidigte der 31-Jährige Lochte im Interview mit "Entertainment Tonight". Es bleibt abzuwarten, ob weitere Zwischenfälle folgen werden.