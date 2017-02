Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg Privates Interview: So ist ihr Verhältnis zu den Ex-Männern

Sie haben zwei Kinder. Wie bekommen Sie Familie und ihren Job, der mit vielen Reisen verbunden ist, unter einen Hut?

"Ich teile mir das mit meinem Noch-Mann. Wir sind seit 3 1/2 Jahren getrennt, haben aber von Anfang an beschlossen, gemeinsam Eltern zu sein. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Lambros lebt in der Schweiz."

Sie sagen „Noch-Mann“. Das heißt also, dass Sie noch nicht geschieden sind. Kommt die Scheidung noch?

"Falls es sich ergibt, dann ja. Aber ich bin der Meinung, dass es nicht notwendig ist solange man keine neuen Heiratspläne hat. Für die Kinder ist das, bis sie älter sind, einfach besser. Es zwingt einen nämlich, sich für die Kinder zusammenzuraufen. Lambros spielt auch eine sehr große Rolle im Leben meines Sohnes. Ich glaube, dass man erst einmal eine bestimmte Basis entwickelt haben muss bevor man einen solchen Schritt geht. Wir sind offiziell getrennt, und das ist auch gut so. Aber der Familienverbund sollte für die Kinder bestehen bleiben."

Wo lebt Ihr Sohn Donatus?

"In London. Er studiert dort Business und Marketing. Wir werden diesen Sommer gemeinsam für „Save the children“ an einer abenteuerlichen Rallye teilnehmen. In einem 1,2 Liter-Gefährt werden wir von London die Flüchtlingsroute rückwärts abfahren und zwei große Flüchtlingscamps besuchen. Die Tour führt durch Kasachstan, Usbekistan und die Mongolei. Letztes Jahr haben wir gemeinsam einen Lauf durch Bulgarien gemacht. Donatus hat es sich in den Kopf gesetzt, dass wir so etwas nun jährlich machen: ‚Mami, du bist jung und abenteuerlustig genug’. Ich finde es wunderbar, dass wir beide das gleiche Interesse verfolgen. Und ich somit sehr viel „Quality Time“ mit meinem Sohn verbringen kann."

In Berlin bei der Berlinale-Party war auch ihr Mann Alexander zu Schaumburg Lippe mit dabei. Haben Sie nach wie vor ein gutes Verhältnis?

"Ja, wir haben auch alle zusammen Weihnachten gefeiert. Wir waren insgesamt 23 Familienmitglieder, der Großteil kam von meiner Seite. Neben Alexander war Lambros mit dabei, außerdem alle Kinder und viele Freunde."

Wie schafft man es, zu beiden Vätern ihrer Kinder ein gutes Verhältnis zu haben? Das ist nicht selbstverständlich.

"Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Von dem Moment an, als ich erstmals Mutter wurde, wusste ich: Es geht jetzt nicht mehr um mich, sondern um mein Kind. Ich sehe es als meine Verantwortung als Elternteil, und dies habe ich auch meinen beiden Ex-Männern gut vermitteln können, dafür zu sorgen, dass nach wie vor so viel Harmonie wie möglich vorhanden ist. Es lag an uns daran zu arbeiten, für unsere Kinder einen Familienbund zu erhalten. Zu meinen beiden Ex-Männern, die ich sehr geliebt habe, habe ich wie vor ein inniges Verhältnis. Sie gehören nach wie vor zur Familie und unterstützen auch meine Familie."

Gibt es in Altaussee nicht auch eine große Liebe?

"Ja, ihn gibt es immer noch. Er lebt jetzt in Wien."

Sind Sie noch glücklich miteinander?

"Wir lieben uns sehr."

Heißt das, Sie pendeln jetzt?

"Ja. Wie es sich ergibt."

Sie sind aber nicht getrennt? Oder?

"Im Moment müssen wir beide schauen, wo es lang geht und dass wir uns beide beruflich weiter entwickeln. So gern ich es täte, aber für mich ist das in Österreich schwierig."

Ist es schwierig für Sie - da sie so viel unterwegs sind - Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen?

"Ich bin nicht nur Bulgari-Botschafterin, sondern habe zudem noch weitere Projekte. Wenn man allen Kindern gerecht werden möchte, dann ist das nicht einfach für eine Partnerschaft. Aber ich bin der Meinung, dass es in solchen Fällen wichtig ist, dass man sich Freiheiten lässt. Dieser Mann ist mir durchaus sehr wichtig und er ist in meinem Herzen. Aber im Moment können wir es so nicht leben wie wir es gerne hätten."