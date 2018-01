Müller: Wider den bayerischen Schlendrian

Der gegen Hoffenheim ebenfalls eingewechselte Thomas Müller ist sicher: "Ich denke nicht, dass da groß was anbrennen wird. So wie ich uns kenne, wird das kein enges Rennen mehr." Wer will diese Bayern in der Bundesliga eigentlich bremsen? Zumal sich die Konkurrenz immer wieder eigene Aussetzer leistet?

Aber: Auch im Heimspiel gegen Werder Bremen (Endstand 4:2) waren die Münchner zunächst in Rückstand geraten, zudem fing die Mannschaft in drei Partien immerhin schon fünf Gegentore. Nach Jupp Heynckes' Amtsantritt am 8. Spieltag waren es bis zur Winterpause gerade einmal vier Gegentore in der Bundesliga.

Müller: "Natürlich machen wir uns Gedanken, dass wir in den letzten Spielen einige Gegentore gefangen haben. Da müssen wir uns sicherlich verbessern." Einen bayerischen Schlendrian soll es in der Bundesliga nicht geben: Das Team will die wöchentlichen Spiele nutzen, um "sich selbst zu zeigen, was man kann" - und um Selbstvertrauen zu schöpfen, sagte Müller.

Lesen Sie hier: Bundesliga wieder spannend machen? AZ zeigt fünf Szenarien