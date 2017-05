Lieferwagen erfasst Straßenmeister Wollten Straße sichern: Arbeiter schwer verletzt

Inhaltliche Akzente setzen SPD sucht nach NRW-Desaster Weg aus der Krise

Nach dem Wahldebakel in Nordrhein-Westfalen will SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz inhaltliche Akzente setzen und seine Partei so bis zur Bundestagswahl aus der Krise bringen. Er werde nun ganz konkrete Vorschläge für die Zukunftsgestaltung in Deutschland machen.