Lieferung aus Belgien Pippa Middleton: Hochzeitsfeier im gigantischen Glaspalast

Am 20. Mai heiratet Pippa Middleton (33) ihren Verlobten, den Geschäftsmann James Matthews (41). Die Vorbereitungen sind bereits in vollem Gange - nun wurde auch der Ort der Feier angeliefert. Denn wie britische Medien übereinstimmend berichten, hat die Schwester von Herzogin Kate (34) für ihre Hochzeitsparty auf dem Anwesen ihrer Eltern in Berkshire ein gigantisches Glaszelt errichten lassen. (Wie man richtig feiert, schildert Pippa Middleton in ihrem Buch "Celebrate" - gleich hier durch ihre Tipps schmökern)