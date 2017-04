Liebte sie auch Frauen? Doku über Whitney Houston outet den Star als bisexuell

Diese Dokumentation hat es in sich: Zwar weilt Sängerin Whitney Houston ("Bodyguard" ) bereits seit 11. Februar 2012 nicht mehr unter uns. Doch das größte Gerücht, das sich schon zu Lebzeiten um die Pop-Queen rankte, wurde erst jetzt von der Doku "Whitney: Can I Be Me" aufgegriffen - und als Wahrheit offenbart. Demnach sei Houston tatsächlich bisexuell gewesen und habe eine geheime Romanze mit ihrer besten Freundin und Assistentin Robyn Crawford geführt. So berichtet die US-Seite "People" über den Film, der am Mittwoch auf dem Tribeca Film Festival seine Premiere feierte.