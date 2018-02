"Eine große Charakterdarstellerin"

Im Jahr 2015 fuhr der Schauspieler für die MDR-Dokumentation "Go Trabi Go forever" noch einmal mit dem Trabi Drehorte aus "Go Trabi Go" von Bitterfeld nach Rom an. Während es ein Wiedersehen mit Filmtochter Claudia Schmutzler (51) gab, wirkte Gruber an der Doku nicht mit. "Erst heute wird mir klar, dass sie schon damals unter der Krankheit gelitten haben muss. Sie hat versucht, es geheimzuhalten", so Stumph zu Bild. "Die Kinder von Marie Gruber haben eine Mutter verloren, die Bühne eine große Charakterdarstellerin."