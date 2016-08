Die Kinder des Hollywood-Powercouples Will und Jada Pinkett Smith glauben, dass ihre Eltern ihnen "etwas Spirituelles" mitgegeben haben. In einem Interview verriet Willow: "Sie geben immer zurück, was andere ihnen geben. Und manchmal geben sie mehr und mehr und mehr. Manche Leute glauben, dass sie nichts zurückgeben müssen, weil sie denken 'Oh, wenn du berühmt bist, kannst du immer mehr geben und es macht nichts aus'."



Die 'Whip My Hair'-Sängerin fügte hinzu: "Es geht nicht nur ums Geld. Es geht nicht einfach darum, anderen Geschenke zu machen oder so. Was meine Eltern mir gegeben haben, hat nichts mit Geld oder Erfolg oder irgendetwas anderem zu tun, das die Gesellschaft für notwendig hält - es ist etwas Spirituelles, das nur einige Leute fassen und akzeptieren können. Und so verhalte ich mich und bewege mich in der Welt."