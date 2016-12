Liebes-Post auf Facebook Bastian Schweinsteiger ist "so stolz" auf Ehefrau Ana Ivanovic

"Du bist eine wundervolle Ehefrau"

"Herzlichen Glückwunsch zu deiner unglaublichen Karriere und mein tiefster Respekt für deine Entscheidung, dich zurückzuziehen", schreibt der einstige Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft zu einem Foto seiner Frau, das sie im Tenniscourt zeigt. "Du warst schon immer eine Inspiration für so viele andere Athleten, Kinder und den Sport als Ganzes. Darüber hinaus bist du eine wundervolle Frau und Ehefrau. Ich bin so stolz auf dich." Mit einem Herz-Emoticon endet der Liebes-Post. Selten gibt Schweinsteiger so tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt.