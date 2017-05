Liebes-Outing bei der Gala Überraschung! Diese Stars haben in Cannes Händchen gehalten

Jegliche Zweifel wurden dann zum Ende des Abends ausgeräumt. "Sie haben pausenlos miteinander geredet", erfuhr "People" von einem Informanten. Schließlich seien Phoenix und Mara zusammen in einem Auto davongefahren: "Er hat ihre Hand gehalten, als würde es ganz unbewusst passieren. Als wenn es einfach passt. Sie wirken wie ein völlig normales und relaxtes Pärchen." Scheint also, als würde endlich zusammenkommen, was zusammengehört: Phoenix und Mara kennen sich bereits seit gemeinsamen Dreharbeiten am Film "Her" im Jahr 2013.